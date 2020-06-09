Ölüme meydan okudu - Son Dakika

Ölüme meydan okudu
İstanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından çıkarak ölüme meydan okurcasına dans eden genç kız yürekleri ağza getirdi.
İstanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından çıkarak ölüme meydan okurcasına dans eden genç kız yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından görüntülenen kadının davranışları bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde yaşandı. Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından dışarı çıkarak dans eden genç kız, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen genç kız ve lüks aracın sürücüsünün rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Genç kızın zaman zaman hızla giden aracın tavanına oturarak dans ettiği gözlendi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda bir süre daha TEM otoyolu üzerinde tehlikeli şekilde seyir eden aracın bir süre sonra gözden kaybolduğu gözlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:12 Kaynak: İHA
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