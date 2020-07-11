Ölüme meydan okuyan dağcılar - Son Dakika

Ölüme meydan okuyan dağcılar

Düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından böyle temizleniyor

ARTVİN - Artvin'de karayolu kenarlarındaki yamaçlarda bulunan riskli kayalar endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Dağcıların dev kayaları düşürülme anı kameraya böyle yansıdı.

Artvin Karayolları 102. Şube şefliğince Artvin- Erzurum karayolu güzergahının üzerinde bulunan yamaçlarda düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 6 profesyonel endüstriyel dağcı karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlarda düşme riski olan kayaları levye, kriko bazen de patlatma yönetimiyle temizliyor.

Ölüme meydan okuyan dağcılar, dev kayaları düşürme anlarını kameraya kaydetti. Görüntülerde, bir dağcı elindeki levye yardımıyla dev kayayı kontrollü bir şekilde düşürürken o an ise başka dağcı tarafından kayıt edildi.