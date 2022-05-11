Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim - Son Dakika
Üye Girişi

Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim

11.05.2022 17:04
Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim

İZMİR'de Sait Ali Büyükbaş'ı (65) itip ölümüne sebep olan bakıcısı G.B. (53) tutuklandı.

İZMİR'de Sait Ali Büyükbaş'ı (65) itip ölümüne sebep olan bakıcısı G.B. (53) tutuklandı. G.B.'nin polise verdiği ifadede, "Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Konak ilçesi Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışmada G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalmasıyla G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, kontrollerinde Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı, Büyükbaş'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BANA KÖTÜ DAVRANIYORDU'Olayın ardından gözaltına alınıp sorgusunda suçunu itiraf eden bakıcı G.B.'nin polise verdiği ifadede, "Bana kötü davranıyordu. Son olarak olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.Polisteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen G.B. tutuklandı.

Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim
Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim
Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim
YORUMLAR
500
Aliağa'da onlarca kişi Engelliler Haftasında farkındalık için yürüdü Aliağa'da onlarca kişi Engelliler Haftasında farkındalık için yürüdü Genç kadının başörtüsünü çıkarıp hakaret ettikleri iddia edilen olayda keşif kararı Genç kadının başörtüsünü çıkarıp hakaret ettikleri iddia edilen olayda keşif kararı

Hakaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement