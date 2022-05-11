Ölüme neden olan bakıcı: Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim - Son Dakika

İZMİR'de Sait Ali Büyükbaş'ı (65) itip ölümüne sebep olan bakıcısı G.B. (53) tutuklandı. G.B.'nin polise verdiği ifadede, "Hakaret etti, üzerime gelince ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Konak ilçesi Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışmada G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalmasıyla G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, kontrollerinde Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı, Büyükbaş'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BANA KÖTÜ DAVRANIYORDU'Olayın ardından gözaltına alınıp sorgusunda suçunu itiraf eden bakıcı G.B.'nin polise verdiği ifadede, "Bana kötü davranıyordu. Son olarak olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.Polisteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen G.B. tutuklandı.