Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki - Son Dakika

Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

06.05.2021 11:31
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki, System.String[]

ADANA'da, önceki hafta sokağa çıkma kısıtlamasında fırından ekmek alıp eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Gül (56), ehliyeti olmayan sürücü Orhan Öztürk'ün (27) kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

ADANA'da, önceki hafta sokağa çıkma kısıtlamasında fırından ekmek alıp eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Gül (56), ehliyeti olmayan sürücü Orhan Öztürk'ün (27) kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gül, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve ifadesinde, rahatsızlanan annesini almak için yola çıktığı sırada dalgın olması nedeniyle kaza yaptığını iddia eden sürücü Öztürk, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Hatice Gül'ün eşi Mahmut Gül (55), kararın ardından gözyaşı döküp, sürücünün cezalandırılmasını istedi.

Kaza, 24 Nisan Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün fırından ekmek alan Hatice Gül, eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 01 CPL 46 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, iddiaya göre yaralı kadını özel tıp merkezine bıraktıktan sonra kaçtı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

RAHATSIZLANAN ANNESİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN KADINI FARK ETMEMİŞKazanın ardından araştırma yapan polis ekipleri 01 CPL 46 plakalı otomobili Mazlum E.'nin kiraladığı bilgisine ulaştı. Ekipler Mazlum E.yi gözaltına aldı. Mazlum E. ifadesinde otomobili kazadan 4 saat önce arkadaşı Öztürk'e verdiğini, kaza ile ilgili bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine ekipler Öztürk'ü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Öztürk'ün ifadesinde, rahatsızlanan annesinin yanına gitmek için otomobili aldığını ve dalgın olduğu için kazanın yaşandığını, Hatice Gül'ü otomobille özel tıp merkezine bıraktığını anlattı. Öztürk, ehliyeti olmadığı için ve annesinin de rahatsız olması nedeniyle teslim olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Öztürk, 25 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Özel tıp merkezindeki tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Hatice Gül, sevk edildiği bir kamu hastanesinin yoğun bakım servisinde, 29 Nisan Perşembe günü hayatını kaybetti. Gül'ün ölmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Öztürk, tekrar gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.'TAM KAPANMADA ÖDÜL GİBİ KARAR'Gül ailesinin avukatı Gökhan Er,? cezanın yetersiz olduğunu belirtti. Ehliyeti olmayan sürücünün sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda kazaya karıştığını hatırlatan Er, "Çok ilginçtir ki şüphelinin tutuklanmasını beklerken ev hapsi cezası verildi. Ceza Hakimliği'nin kararına bakıldığı zaman her ne kadar adli kontrol tedbiri olsa da, tam kapanmanın olduğu bir dönemde şüpheli hakkında verilen bu karar tabiri caizse ödül niteliğinde olmuştur" dedi.'ALLAH RIZASI İÇİN GEREKEN YAPILSIN'Hatice Gül'ün eşi Mahmut Gül ise eşinin kaza nedeniyle beyin kanaması geçirerek kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiğini söyledi. Gözyaşı dökerek yardım isteyen Gül, "Eşimin ölümüne sebep olan sürücü en büyük cezayı alsın. Sürücüyü Allah'a havale ediyorum. Onu içeriye atsınlar. Benim canım yanıyor. Allah rızası için gereken yapılsın" diye konuştu.TERÖRDEN DOLANDIRICILIĞA 30'UN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI

Öte yandan ev hapsi cezasına çarptırılan  Öztürk'ün daha önce de 'nitelikli dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'terör örgütüne üye olma', 'terör propagandası yapma', 'konut dokunulmazlığı ihlali' gibi 30'un üzerinde suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.


Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki
Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

Orhan Öztürk, Otomobil, Nisan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki - Son Dakika


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