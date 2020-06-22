Ölüme neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi - Son Dakika

KONYA'da, kamyonetiyle, emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarparak ölümünde neden olan Mesut Öğütçü (26) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Selçuk Üniversitesi'nin matbaasında çalışırken emekli olan 4 çocuk babası Hüsnü Karaer, bir grup arkadaşıyla gittiği Kütahya'dan 13 Ocak Pazartesi gecesi Konya'ya döndü.

Sürücü Özkan ile Karaer otombilden indi. Ancak arkadan gelen Mesut Öğütçü yönetimindeki 42 EEE 31 plakalı kamyonet, Hüsnü Karaer'e çarptı. Yaralanan Karaer, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Mesut Öğütçü, "40-50 kilometre hızla gidiyordum. Yolun sağında dörtlüleri yanan beyaz bir araç gördüm. Tam aracın yanından geçerken, aracın sol arka kapısında çıkan Hüsnü Karaer'e çarprım" dedi. Öğütçü, ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kamyonet sürücüsü Mesut Öğütçü 'asli' kusurlu bulundu. Aydınlatmanın ve görüşün açık olduğu yolda, sürücünün gereken dikkati göstermediği belirtilen raporda, Karaer'in indiği otomobilin sürücüsü Mustafa Şakir Özkan'ın kusurlu olmadığı kaydedildi.

ÖLEN HÜSNÜ KARAER 'TALİ' KUSURLU

Raporda, ölen Hüsnü Karaer'in ise sağ kapıdan inmesi gerekirken sol arka kapıdan indiği, bir an önce yaya kaldırımına çıkmayıp, sağ şeritte oyalandığı ve can güvenliğini tehlikeye attığı anlatılarak, 'tali' kusurlu olduğu ifade edildi

TUTUKLANDI

Raporun Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 'na ulaşmasının ardından Mesut Öğütçü hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Yakalanan Öğütçü, 28 Şubat günü 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Mesut Öğütçü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Mesut Öğütçü'nün aski kusurlu olduğu vurdulanarakşu ifadelere yer verildi.

"Mesut Öğütçü'nün bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulunarak atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği, şüphelinin savunması, ölü muayane otopsi tutanağı, tanıklar Bekir Çalışır ve Fatih Özkan 'ın anlatımı, mobese görüntüleri, adli tıp raporu ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır."

Öğütçü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.