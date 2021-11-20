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Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

20.11.2021 09:18
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen toplam 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen toplam 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Kasım saat 23.05 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 19 Kasım saat 00.50 sıralarında da, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

LASTİK BOTUN MOTORU DENİZE DÜŞTÜ, GÖÇMENLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

19 Kasım saat 03.45 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler teyakkuza geçti. Denizde sürüklenen ve ölümle burun buruna gelen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çeşme, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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