Son dakika gündem: Ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
18.05.2021 09:54
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
(Güldemet Kızıl/İHA)
Son Dakika Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı