Ölüme terk edilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nde Yunan unsurları tarafından geri itilerek ölüme terk edilen 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Kuşadası Körfezi Davutlar açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kuşadası Marinası'na getirildi.

(İHA)