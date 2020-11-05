Ölüme terk edilen atlar koruma altında - Son Dakika

MERSİN polisi, sahipleri tarafından dere yatağında ölüme terkedilen 2 atı, koruma altına aldı.

Kent merkezinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, Müftü Deresi yatağında yatan 2 atın ölmek üzere olduğunu gördü. Boyunlarına bağlı bulunan ip nedeniyle zor nefes alan, açlıktan dolayı da bitkin düştüğü için yalnızca kulaklarını kıpırdatabilen atların kurtarılması için belediyeden yardım istendi.