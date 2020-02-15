Ölüme terk edilen düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıkıyor (2)- VAN - Son Dakika

Yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar ve şiddet ortamından kaçarak insan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince kurtarılarak getirildikleri Van'da hem tedavi ediliyor hem de tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Başta Afganistan olmak üzere Pakistan, Nijerya ve Bangladeş gibi ülkelerden kaçarak daha iyi şartlarda yaşama umuduyla yola çıkan düzensiz göçmenler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye geliyor.

İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçerek ülkeye giriş yapan göçmenlerin yolculuğu, insan tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak için kullandığı tehlikeli güzergahlar nedeniyle bazen acıyla sonlanıyor.

Yüklü miktarlarda para ödedikleri insan tacirlerinin insani olmayan şartlarda yolculuk yapmak zorunda bıraktığı düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu", dondurucu soğuklar ve tipi, trafik kazaları ya da teknelerin batması sonucu bazen trajediyle sonuçlanıyor.

Son olarak dondurucu soğuklarda karlı dağ yollarından getirilerek sınıra yakın bölgede ölüme terk edilen 49 göçmen, donmak üzereyken güvenlik güçlerince kurtarılarak kentteki hastanelere ulaştırıldı.

Tedavi gördükleri hastanede tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanan göçmenlerin giyim, banyo ve diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor.

2019'da 40 bin 180 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı

Van İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri insani şartlarda barındırmak için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

2019'da yurda yasa dışı yollardan giren ve güvenlik güçlerince yakalanan 40 bin 180 göçmenle ilgili işlem yaptıklarını anlatan Omurca, işlemleri tamamlanan 5 bin göçmenin de ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini ifade etti.

Gelen yabancıların geri gönderme merkezinde barındırıldığını belirten Omurca, şunları kaydetti:

"Kış aylarında olmasına rağmen göçün artmasını bekliyoruz. Valilik olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Bunun için de Ön Kabul Merkezini faaliyete geçirdik. Burası, hızlı işlem yapılabilen, daha insani şartlara hizmet verilen ve uluslararası standartlara uygun bir merkez. Geri Gönderme Merkezimizin işlem yapma kapasitesini arttırdık. Birinci amacımız bu insanlara insani şartlarda muamele. Uluslararası hukukun onlara tanıdığı standarda işlemlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında yapılan kanun değişiklikleri ile artan cezalar ve tutukluluk süreleriyle birlikte göçmen kaçakçılarıyla mücadele artarak devam edecek."

"Yüksek standartlarda barınmalarını sağlıyoruz"

Son zamanlarda soğuk havaya rağmen göçmenlerin sınırı geçerek yurda giriş yaptığını anımsatan Omurca, şöyle dedi:

"Karda donmak üzereyken bulunan göçmen haberlerini üzüntüyle karşılıyoruz. Önceliğimiz bunları bir an önce tedavi etmek ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak. Yüksek standartlarda barınmalarını sağlıyoruz. Yemek, banyo, kıyafet imkanı sağlanıyor. Elleri donanlara yemekleri bizzat hemşireler tarafından yediriliyor. Bunun yanında işlemlerini tek merkezde, daha hızlı ve onları bekletmeden yürütüyoruz. Merkezime getirilenler için de üç öğün yemek imkanı, sportif faaliyetlerden yararlanma, avukata ve yasal temsilciye erişim imkanı sağlıyoruz. Onlar için Türkçe, el sanatları ve spor kursları açtık. Bu anlamda onlardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz."

Omurca, göçmenlerin insan tacirlerinin hedefi haline geldiğini belirterek, "Sınırı geçmeye çalışırken özellikle insan kaçakçılarıyla muhatap oluyorlar. İnsanlık suçu olmasına rağmen insan tacirleri, bunları kaderlerine terk ediyorlar. Bazen aç ve susuz bırakıyorlar. Amacımız bu kötü muamelenin önüne geçmek. Merkezlerimiz bu anlamda ülkemizin yüz akı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin göç konusunda dünyaya örnek olacak başarılarını gölgelemek istiyorlar"

Önceki gün sınır hattında yakalanan bir grup göçmenle ilgili asılsız haberler yapıldığını vurgulayan Omurca, şunları aktardı:

"Pakistan uyruklu bir grubun askerler tarafından yakalanıp, işkence edildikten sonra İran'a geri gönderildiğiyle' ilgili gerçekle bağdaşmayan bir haber yapıldı. Tercüman ve uzman arkadaşlarımızla haberin kaynağı olan yabancılarla görüştük. Haberde ismi geçen Muhammed isimli Pakistanlı ve avukatla da görüştük. Avukattan aldığımız bilgiyle, yabancıdan aldığımız bilgileri karşılaştırdık. Yabancı, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Haberde iddia edildiği gibi yabancıların İran'a geri gönderilmeleri söz konusu değil, aksine Türkiye'ye doğru yönlendirilmişler, bunu videolardan da teyit edebiliriz. Bu zamana kadar hiçbir göçmenin burnu bile kanamadan işlemlerini yaptık. Dolayısıyla haberde yer alan asılsız, mesnetsiz, idareyi yıpratmaya yönelik iddiaların Türkiye'nin göç konusunda dünyaya örnek olacak başarılı çalışmalarını gölgelemek ve uluslararası kamuoyunda ülkemizi zor durumda bırakmaya yöneliktir. Bu haberlerin kasıtlı ve bir takım amatörce hareketten başka bir şey olmadığını düşünüyoruz."