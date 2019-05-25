Son Dakika Haberleri: Ölüme terk edilen eşek tedavi altına alındı

Ölüme terk edilen eşek tedavi altına alındı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli hastalıkları bulunan ve ölmek üzere olduğu tespit edilen eşek tedaviye alındı.

Ölüme terk edilen eşek tedavi altına alındı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli hastalıkları bulunan ve ölmek üzere olduğu tespit edilen eşek tedaviye alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskiömerli Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine bir eşeğin ölmek üzere olduğu bilgisini alan Tarsus Hayvan Parkı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla bakmaya çalıştığı hasta eşeği, özel nakil aracıyla belediyeye ait hayvan parkına getirdi.
Veteriner hekimlerin muayene ettiği eşeğin, uzun süre yük arabası taşımaktan kaynaklı boyun, bel ve ayak eklemlerinde kalıcı bozulmalar, sağ gözünde tamamen, sol gözünde yüzde 50 görme kaybı oluştuğu tespit edildi.
Koruma altına alınıp, tedavisine başlanan eşeğe "Kadife" ismi verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Hayvan Parkı Müdürü Mesut Özdemir, Kadife'yi iyileştireceklerini belirtti.
Özdemir, Kadife'nin tedavisi tamamlandıktan sonra daha önce hayvan parkına alınan diğer eşeklerle yaşamını sürdüreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:00 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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