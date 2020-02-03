Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı - Son Dakika

Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı.

Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı.


Derecik ilçesinde yazın kullanılan ve kışın da yemden tasarruf etmek isteyen duyarsız kişiler, at ve katırı diz boyu karda ölüme terk etti. İlçenin Ortaklar köyüne bağlı Sılo Yaylası'nda ölüme terk edilen ve yiyecek bir şey bulamadıkları için ağaç gövdesindeki kabukları yiyen at ve katır, durumu fark eden köylüler tarafından sahiplenildi. Beraberinde getirdikleri otu hayvanlara veren köylüler, daha sonra bakımlarını yapmak üzere beraberlerinde köye götürdüler. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti
300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]