Son Dakika › Güncel › Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı - Son Dakika
Ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı
6 saat önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı.
Derecik ilçesinde yazın kullanılan ve kışın da yemden tasarruf etmek isteyen duyarsız kişiler, at ve katırı diz boyu karda ölüme terk etti. İlçenin Ortaklar köyüne bağlı Sılo Yaylası'nda ölüme terk edilen ve yiyecek bir şey bulamadıkları için ağaç gövdesindeki kabukları yiyen at ve katır, durumu fark eden köylüler tarafından sahiplenildi. Beraberinde getirdikleri otu hayvanlara veren köylüler, daha sonra bakımlarını yapmak üzere beraberlerinde köye götürdüler. - HAKKARİ
Son Dakika Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü