Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan 7 yavru köpeği kurtardı.

Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan 7 yavru köpeği kurtardı.


Keklikpınar Mahallesi'nde yol kenarına atılmış yavru köpekleri gören duyarlı vatandaşlar, hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye giderek açlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.


Veteriner ekipleri tarafından sağlık taramaları yapılan ve biberonla karınları duyurulan yavru köpekler, burada müşahede altına alındı.


Yavruları annelerinden kopararak bir çuval içerisinde sokağa atan kişi veya kişilere yönelik tepki gösteren mahalle sakinleri, bu kişilerin insanlıktan nasibine almadığı belirterek, yavruların anneleriyle buluşturulması gerektiğini söylediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:01 Kaynak: İHA
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