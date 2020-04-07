Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika

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Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı
13 dakika önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir tarlada ölüme terk edilen yavru köpeklere Develi Belediyesi sahip çıktı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir tarlada ölüme terk edilen yavru köpeklere Develi Belediyesi sahip çıktı.
İlçeye bağlı Soysallı ve Kızık Mahalleleri arasında bulunan tarlada geziye çıkan bir vatandaş, yavru köpekler ile karşılaştı. Ölüme terk edilen yavru köpeklerden birkaçı hayatını kaybederken, duyarlı bir vatandaş yetkililerden bir an önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Görüntüleri izledikten sonra harekete geçen Develi Belediyesi, yavru köpekleri alarak barınağa götürdü. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:22 Kaynak: İHA
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