Son Dakika Haberleri: Ölüme Yolculuğa Çıkamadan Yakalandılar

Ölüme Yolculuğa Çıkamadan Yakalandılar

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası'na geçmeye çalışan 18'i yetişkin 6'sı çocuk 24 sığınmacı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla denize açılmak üzereyken yakalandı.

Ölüme Yolculuğa Çıkamadan Yakalandılar, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası'na geçmeye çalışan 18'i yetişkin 6'sı çocuk 24 sığınmacı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla denize açılmak üzereyken yakalandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Dalyan 16 Evler mevkisinde gerçekleştirdiği operasyonda, bota binmeye hazırlanan toplam 24 sığınmacıyı yakaladı. 8'i yetişkin 6'sı çocuk 24 sığınmacı, Alaçatı Polis Merkezine götürüldü. Bir minibüsle bırakıldıklarını söyleyen sığınmacılar, polis ekiplerince işlem yapılmak üzere Alaçatı Polis Merkezine götürüldü. Ekipler, bölgede insan tacirlerine yönelik geniş çaplı arama başlattı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüme Yolculuğa Çıkamadan Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]