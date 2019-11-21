Son Dakika Haberleri: Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı
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Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında farklı saatlerde tespit edilen 4 ayrı lastik botu durdurdu. Durdurulan botlarda 71 Suriye, 22 Afganistan, 20 Somali, 9 Kongo, 3 Yemen, 2 Gambiya, 2 Mali, 2 Orta Afrika ve 1 Komor uyruklu olmak üzere toplam 132 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında 45 çocuğun bulunması da dikkat çekti.


Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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