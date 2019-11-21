Son Dakika Haberleri: Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı
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Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında farklı saatlerde tespit edilen 4 ayrı lastik botu durdurdu. Durdurulan botlarda 71 Suriye, 22 Afganistan, 20 Somali, 9 Kongo, 3 Yemen, 2 Gambiya, 2 Mali, 2 Orta Afrika ve 1 Komor uyruklu olmak üzere toplam 132 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında 45 çocuğun bulunması da dikkat çekti.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi - Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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