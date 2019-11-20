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Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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