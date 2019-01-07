Ölümle Biten Doğum Günü Kutlamasına Müebbet İstemi

Antalya'da çıkan kavgada doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden birinin yaşamını yitirmesi, diğerlerinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu büfe sahibinin müebbet, iki oğlunun da 14 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

LEVENT KİŞİ - Antalya'da çıkan kavgada doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden birinin yaşamını yitirmesi, diğerlerinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu büfe sahibinin müebbet, iki oğlunun da 14 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.



Tutuklu sanık büfeci Mustafa T'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama", tutuksuz olan oğulları Miraç T. ve Muhammet T'nin ise "kasten öldürmeye yardım" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



İddianamede, Volkan Ç'nin (29) doğum günü kutlaması için kendisi ile kardeşi Berkan Ç'nin (24) Adana'dan, Berkan Ç'nin kız arkadaşı Fadime Y'nin (22) İzmir'den gelerek, arkadaşları Mehmet Ü. (25), Yağız A. (22), Birol Ç. (28) ve maktul Berat Berk Bıraktuğ (19) ile buluştukları bildirildi.



İki araç kiralayan kişilerin bir eğlence yerindeki doğum günü kutlaması sonrası Konyaaltı Sahili'ne gittikleri belirtilen iddianamede, su ve sigara almak için sanık Mustafa T'nin oğullarıyla işlettiği büfenin önünde durdukları kaydedildi.



Bu kişilerle büfeciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ifade edilen iddianamede, yaşananlar şöyle anlatıldı:



"Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T'nin, büfenin içinden büyük bir bıçak alarak karşı grubun içine saldırgan şekilde daldığı, bıçakla önüne gelene rastgele vurduğu ve karın kısmından bıçak darbesi alan maktul Berat Berk Bıraktuğ'un olduğu yere yığıldığı belirlendi. Bunun üzerine maktulün arkadaşlarının müşteki şüpheli Mustafa T. ve oğullarına doğru kasalardan aldıkları şişeleri rastgele fırlattıkları, Mustafa T. ve oğullarının da aynı şekilde iş yerindeki masa, sandalye ve şişelerle karşı gruba saldırdığı tespit edildi."



İddianamede, Yağız A, Volkan Ç, Mehmet Ü. ve Fadime Y'nin karın bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandıkları belirtildi.



"Asli fail" büfeci



İddianamede, Bıraktuğ'un ölümünde ve diğerlerinin yaralanmasında müşteki şüpheli Mustafa T'nin "asli fail", oğulları Muhammet ve Miraç'ın ise "yardımcı fail" olarak sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.



İddianamede Mustafa T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama"dan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Büfecinin oğulları Miraç T. ve Muhammet T'nin ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



İddianamede baba ve oğullarına şişe fırlatan gençler hakkında da "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.



Konyaaltı ilçesinde 2 Eylül 2018'de saat 03.30 sıralarında sahildeki büfelerden birinde çıkan kavgada Berat Berk Bıraktuğ, Berkan Ç, Birol Ç, Fadime Y, Mehmet Ü, Volkan Ç. ve Yağız A. bıçaklanarak yaralanmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralı gençlerden Bıraktuğ hayatını kaybetmiş, arkadaşları taburcu edilmişti.



Gözaltına alınan büfe sahibi Mustafa T. (50) tutuklanmış, oğulları Miraç T. (19) ve Muhammet T. (20) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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