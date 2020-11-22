Ölümle biten kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

ANTALYA'da Ahıska Türkü Refik Valiyev'in hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

14 Kasım gecesi, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Süleyman H. sokakta önceden babası ile kavga eden Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset ile karşılaştı. Süleyman H. polise şikayetçi olacağını söylediği gruptan Ahıska Türkü olan Refik Valiyev'in kolunu tutarak, ayrılmamasını söyledi. Bunun üzerine Refik Valiyev ile Süleyman H. arasında kavga çıktı. Kavgada Süleyman H., yanındaki bıçağı çekerek, Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı elinden alınan Süleyman H. de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Refik Valiyev, yaşamını yitirdi. Polis, Süleyman H.'yi gözaltına alırken, Murat Abdulleva kaçtı. Diğer yaralılar da hastanede tedaviye alındı.Bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Süleyman H.'nin grup ile karşılaşması ve kavga yer alıyor.