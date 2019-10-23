Ölümle biten 'yol verme' tartışması sanığına 9 yıl 4 ay hapis cezası

Fatih'de 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez Kasten yaralama suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SANIK AVUKATI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİYORUZ

Sanık Doğuş Pertez'in avukatı, Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz şeklinde konuştu.

BENİM ŞAHSI YARALAMA KASTIM YOKTU

Sanık Doğuş Pertez'e son olarak söz verildiğinde, Savcı mütaalasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu şeklinde konuştu.

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez'e Kasten yaralama suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 Yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cerrahpaşa'da 29 Aralık 2018 tarihinde sürücü İhsan Dinçer (35) ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Doğuş Pertez (26) arasında çıkan tartışma Dinçer'in bıçaklanarak öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Olay sonrasında, Doğuş Pertez olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda olayın zanlısı Doğuş Pertez yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2018'de 00.30'da Cerrahpaşa'da meydana gelen olayla ilgili soruşturmada yapılan çalışmalar neticesinde İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü kişinin sanık Doğuş Pertez olduğu belirtiliyordu.

İddianamede, tanık beyanları ve otopsi raporuna göre Dinçer'in bıçaklanmasında olayın ani gelişmesi, taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin olmaması, sanığın birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurması dikkate alındığında sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğu anlatılıyordu. Sanık Doğuş Pertez'in Kasten yaralama suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.