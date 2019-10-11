Son Dakika Haberleri: Ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyorlar
Son Dakika Güncel Ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyorlar

Ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyorlar

23 dakika önce

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Botan Vadisi'nin altından geçtiği Delikli Taş'ta vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekme yarışına giriyor.

Ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyorlar, System.String[]

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Botan Vadisi'nin altından geçtiği Delikli Taş'ta vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekme yarışına giriyor.


Siirt'te fotoğraf çektirmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geliyor. Siirtli gençler, merkeze 3 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Delikli Taş'a çıkıp burada fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarışıyor. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, ölümle burun buruna geliyor.


Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini dile getirdi. - SİİRT

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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