Ölümle Dans !

Uşak'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi, canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskeleye geçti.

Uşak'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi, canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskeleye geçti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.



Uşak'ın Banaz ilçesinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan iskeleye geçiş yapması yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın önüne kurulan iskeleye yan binanın çatısından geçmeye çalışan işçi, havanın rüzgarlı ve soğuk olmasına aldırış etmeden inmek istedi. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu