Son Dakika Haberleri: Ölümle tehdit ettikleri köylüyü soyan 2 şüpheli yakalandı
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Ölümle tehdit ettikleri köylüyü soyan 2 şüpheli yakalandı

2 saat önce

TOKAT'ta arazide hayvan otlatan A.Y., silahlı 2 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu.

Ölümle tehdit ettikleri köylüyü soyan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

TOKAT'ta arazide hayvan otlatan A.Y., silahlı 2 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Şüpheliler, Jandarmanın takibiyle yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Alan köyünde 20 Eylül'de meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götüren A.Y., iddiaya göre yanına gelen tanımadığı silahlı 2 kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Şüphelilere bir süre direnen A.Y., silahla başına vurularak bayıltıldı. Daha sonra elleri bağlanan A.Y., silah zoruyla evine götürüldü. Evde bulunan 8 bin 75 lira nakit para, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 gümüş işlemeli kılıcı alan şüpheliler kaçtı. Komşuları tarafından elleri bağlı olarak bulunan A.Y. olayı jandarma ekiplerine bildirdi. A.Y. ve köylülerin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin M.E.D. ve C.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin merkeze bağlı Tahtoba köyünde oldukları tespit edildi. Operasyonla M.E.D. ve C.B. yakalandı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda farklı yerlere gizlenmiş halde 12 bin lira nakit para, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 117 av tüfeği fişeği, 9 tabanca fişeği, 1 çakı, 2 kar maskesi, 1 eldiven, 1 el projektörü ve 3 kol saati ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
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