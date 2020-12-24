"Ölümle Tokalaşma Projesi" taksi şoförlerine anlatıldı - Son Dakika

Antalya'da emniyet kemeri susturucu tokası kullanımını engellemek amacıyla başlatılan "Ölümle Tokalaşma Projesi" kapsamında taksi şoförleri bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emniyet kemeri kullanımını ciddi ölçüde azaltan emniyet kemeri susturucu tokasının ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla Antalya Valiliği koordinesinde "Ölümle Tokalaşma Projesi"nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Proje kapsamında, kamusal alanda hizmet veren taksi duraklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleyen ekipler, taksi şoförü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.
Susturucu toka kullanılmaması yönünde uyarı yapan ekipler, bilgilendirme sırasında emniyet kemeri susturucu tokası kullanıldığı tespit edilen taksilerden topladıkları susturucu tokaları da imha etti.
Kaynak: AA
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