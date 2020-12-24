"Ölümle Tokalaşma Projesi" taksi şoförlerine anlatıldı - Son Dakika

Susturucu toka kullanılmaması yönünde uyarı yapan ekipler, bilgilendirme sırasında emniyet kemeri susturucu tokası kullanıldığı tespit edilen taksilerden topladıkları susturucu tokaları da imha etti.

Proje kapsamında, kamusal alanda hizmet veren taksi duraklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleyen ekipler, taksi şoförü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emniyet kemeri kullanımını ciddi ölçüde azaltan emniyet kemeri susturucu tokasının ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla Antalya Valiliği koordinesinde "Ölümle Tokalaşma Projesi"nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

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