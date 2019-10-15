Son Dakika Haberleri: Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

1 saat önce

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyedeÇANAKKALE - Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan 2 Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

ÇANAKKALE - Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan 2 Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.

Önceki gece Barbaros Mahallesinde saat 01: 30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alınmıştı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]