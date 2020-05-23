Ölümlü biçerdöver kazası kamerada - Son Dakika

Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Biçerdöverin arkasından giden bir araçtan çekilen görüntülerde, sürücünün biçerdöverin hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak devrilmesi yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, bu gün öğle saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında yaşanan kazada Suriye 'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gelerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden Ali İ.'nin kullandığı biçerdöver, çevreyolunda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Ali İ. yaralanırken Hasan Mustafa Abidin, ters dönen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da 1 kişinin ölümü,1 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan biçerdöver kazası kameralara yansıdı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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