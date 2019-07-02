Ölümlü kavganın zanlıları Ezine adliyesinde
1 saat önce
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
'nin Bozcaada
ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine
adliyesine getirildi. Adliye önünde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri sürüyor.
Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavgada iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz
hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah erken saatlerde Ezine adliyesine getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor. Zanlılar, savcılıkta ifade verdikten sonra hakim karşısına çıkarılacak. Adliye önünde tarafların yakınlarının da bulunduğu ve polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı görüldü. - ÇANAKKALE
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