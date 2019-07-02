Son Dakika Haberleri: Ölümlü kavganın zanlıları Ezine adliyesinde
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Ölümlü kavganın zanlıları Ezine adliyesinde

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi.

Ölümlü kavganın zanlıları Ezine adliyesinde, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi. Adliye önünde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri sürüyor.

Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavgada iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah erken saatlerde Ezine adliyesine getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor. Zanlılar, savcılıkta ifade verdikten sonra hakim karşısına çıkarılacak. Adliye önünde tarafların yakınlarının da bulunduğu ve polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı görüldü. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
Çanakkale, Bozcaada, Ezine, Güncel
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