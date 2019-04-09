Ölümlü Kavgaya Müdahale Etmediği İddiasıyla Yargılanan Polisler Beraat Etti

Ölümlü kavgaya müdahale etmediği iddiasıyla yargılanan polisler beraat etti Davanın sanığı 2 polis beraat ettiİSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde omuz atma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürülmesine müdahale etmediği iddia edilen 2...

Ölümlü kavgaya müdahale etmediği iddiasıyla yargılanan polisler beraat etti

Davanın sanığı 2 polis beraat etti



İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde omuz atma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürülmesine müdahale etmediği iddia edilen 2 polisin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 2 polisin de beraat etmesini hükmetti.

İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde omuz atma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan Kaya defalarca kez bıçaklanmış ve ardından hayatını kaybetmişti. Kavganın çıktığı esnada orada 'güven timi' olarak görevli olmasına rağmen müdahale etmediği iddia edilen 2 polisin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık polis memuru Mücahit Ö. ile müşteki avukatı hazır bulundu. Davanın diğer tutuksuz sanığı Ali T. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya ayrıca hayatını kaybeden Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya katıldı. Duruşmada söz verilmesi üzerine konuşan müşteki Hüseyin Kaya polislerin olay günü yaşananları sadece izlediklerini söyledi. Kaya, polis memurları hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyleyerek cezalandırılmalarını talep etti.

"Polisler olayı izledi"

Söz verilen müşteki avukatı Arif Sönmez ise maktulün İstanbul'un göbeğinde defalarca kez dövülüp bıçaklandığını ve kamerada görülen 6 polis memurunun da olayı izlediğini söyledi. Olay yerinde kavganın yaşandığı saatlerde 8 polis memurunun olduğunu aktaran avukat Sönmez, bunlardan 6'sının kameradaki görüntülere yansıdığını kaydetti. Müşteki avukatı Sönmez "Huzurdaki sanık günah keçisi ilan edilmiştir. Diğerlerinin de bu sanık kadar sorumluluğu vardır. İkisi amir konumundadır. Eğer müdahale edilseydi bu olay gerçekleşmeyecekti. Diğer kişiler hakkında yeniden dava açılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bıçaklanan kişiyle benim aramda sivil vatandaşlar vardı bıçak görmedim"

Müşteki avukatının ardından savunma yapan sanık Mücahit Ö. ise olay anının başından sonuna kadar 8 polis memurunun orada bulunduğu iddiasının doğru olmadığını söyledi. Sanık Mücahit Ö. "Bilirkişi raporunda olay yerinde kaç kişi olduğu belirtilmiştir. Olay anında bıçak görmediğimi beyan etmiştim. Bilirkişi raporunda da benim ile bıçaklanan kişi arasında 4 sivil vatandaş olduğu bellidir" dedi. Mücahit Ö. ayrıca olay anında takviye ekip beklediklerini ve ekipler geldiğinde müdahale ettiklerini de ifade etti. Sanık Mücahit Ö. mahkemeden beraatını talep etti.

Davanın 2 sanığına da beraat

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ile Ali T. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla kamu davası açılmış olsa da 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış' olması nedeniyle beraatlarına karar verdi.

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