ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR - Son Dakika
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ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR

26.04.2022 12:15

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün (24) ölümünün ardından mahalle halkı, D-400 kara yolunda eylem yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün (24) ölümünün ardından mahalle halkı, D-400 kara yolunda eylem yaptı. Kaymakam Abdulkadir Demir, yolu trafiğe kapatan mahalleliyi sakinleştirerek, çözüm bulacaklarını söyledi.

Manavgat ilçesinde 24 Nisan'da yaşanan kazada, Hatıplar Mahallesi, Yenimahalle mevkisinde D-400 kara yolunun yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tayfur Ergün, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından dün akşam toplanan mahalleli, D-400 kara yolunda araç geçişini engelleyerek eylem yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Ekipler, mahalleliyi sakinleştirip dağılmalarını istedi. Bu sırada bölgede uzun araç kuyrukları da oluştu.

YOL İKİNCİ KEZ KAPATILDI

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, mahalle halkına Kaymakam Abdulkadir Demir'in de kendileriyle görüşmek için geleceğini söyledi. Tunç, "Sesinizi duyurdunuz. Kaymakam geliyor, sizi dinleyecek. Yolda acil işi olan, hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlarımız var. Onları zor durumda bırakmayalım, müsaade edin geçsinler" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Eylemcilerin ikna edilmesinin ardından araç geçişine izin verildiği sırada, bir grup yeniden yolu kapattı. Trafik güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma ve polis, araç geçişini durdurdu.

'SÖZ VERİYORUM TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Olay yerine gelen Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir de yolun kenarında kendilerini dinleyeceğini söyledi. Yoldan çekilen mahalleliyle görüşen Kaymakam Demir ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Demir, "Manavgat Kaymakamı olarak söz veriyorum. Takip edeceğim. Gelişmeler hakkında da size bilgi vereceğim. Devletin kaymakamı olarak söylüyorum, yarından itibaren takip edeceğim" dedi. 2 saat süren eylem, verilen sözlerin ardından bitirildi.

'KARDEŞİMİN HAYALLERİ VARDI'

Mahalle halkı, bölgeye üst geçit yapılmasını talep etti. Yol kapatma eylemine katılan bir kadın, "Her sene 5-6 can veriyoruz. Sabah yolun karşısına geçmek zorundayız. İşe gitmeliyiz. Çocuklarımızı bu yola vermek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün ağabeyi Şeref Ergün, 15-20 gün içerisinde soruna çözüm bulunmasını istedi. Ergün, "Kardeşimi toprağa verdim. Hayalleri vardı, şu anda toprağın altında. Acilen çözüm istiyorum" diye konuştu.

ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR
ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR
ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR
ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI ÜST GEÇİT TALEBİYLE D-400'Ü TRAFİĞE KAPATTILAR

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Abdulkadir Demir, Üst Geçit, Manavgat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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