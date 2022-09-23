Ölümlü kazada 350 bin dolar tazminat ödeyen Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümlü kazada 350 bin dolar tazminat ödeyen Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis

23.09.2022 10:09
Ölümlü kazada 350 bin dolar tazminat ödeyen Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis

BURSA'da, kullandığı minibüsle, otoparkta 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli Ahmed El Redişi davasında karar çıktı.

BURSA'da, kullandığı minibüsle, otoparkta 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli Ahmed El Redişi davasında karar çıktı. Sanık avukatının müştekilere 350 bin dolar ödendiğini söyleyip, müvekkilinin beraatini talep ettiği davada mahkeme heyeti, 15 yıla kadar hapsi istenen Redişi'ye takdir indirimi kullanarak 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Uludağ yolundaki Tarihi İnkaya Çınarı otoparkında 2021 yılında meydana gelen kazada, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Reşidi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp özel otoparka daldı. Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan otopark görevlisi İdris Emir (38) öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Olay sonrası polise teslim olan Ahmet El Reşidi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

KEŞİF SONRASI SERBEST KALDI Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında, 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Redişi'ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik nedeniyle askeri kıyafet ve çelik yelek giydirilip kasklı getirilen Ahmet El Redişi, kazayı anlattı. Mahkemenin, "Yokuş aşağı inerken, frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin? sorusuna Redişi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Minibüsün nereye girdiğini görmedim" diye yanıt verdi. Redişi, keşiften sonra dosya üzerinden mahkeme heyetince yurt dışı yasağı konulup tahliye edildi.BERAATİNİ İSTEDİ

Karar aşamasına gelen davayla ilgili yargılamaya devam edildi. Şikayetçilerin gelmediği duruşmada hazır bulunan Redişi'nin avukatı, şikayetçilere 350 bin dolar tazminat ödediklerini belirtip müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Ahmed El Redişi'ye, takdir indirimi kullanarak 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Yargıtay tarafından kararın onanması halinde Ahmet El Redişi, yeniden tutuklanıp kalan cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.


YORUMLAR
500
Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Kuveyt, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümlü kazada 350 bin dolar tazminat ödeyen Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ölümlü kazada 350 bin dolar tazminat ödeyen Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement