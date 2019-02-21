Ölümlü Kazada Asli Kusurlu Bulunan Sürücüye 3 Yıl 4 Ay Hapis

Burdur
'un Bucak
ilçesinde, geçen yıl emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle ilerlerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Tamer Yaşar'ın öldüğü kazada tutuksuz yargılanan sürücü, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bucak 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Muhammed Abay'ın avukatı, hayatını kaybeden Tamer Yaşar'ın annesi Leyla, babası Mehmet Yaşar
, yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan sanık avukatı, kaza yeri bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini talep ederek, sanığın beraatını veya ceza indirimlerinin uygulanmasını istedi.
Yaşar ailesinin avukatı ise bilirkişi raporlarında hız sınırını aşan ve aslı kusurlu olduğu tespit edilen sanığın "olası kasıt" veya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalanmasını talep etti.
Mahkeme, sanık avukatının talebini reddederek sanık Muhammed Abay'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve kusur durumundan cezanın adli paraya çevrilmemesine hükmetti.
Kazada hayatını kaybeden Yaşar'ın ailesi karara tepki gösterdi.
Baba Mehmet Yaşar, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun emniyet şeridinde giderken bir otomobilin çarpması sonucu öldüğünü hatırlattı.
Sürücünün ehliyetine el konulmadığını, bir gün bile tutuklu kalmadığını belirten Yaşar, "O kişi için bu cezayı ben yeterli bulmuyorum. Çocuğuma haksızlık yapıldı. Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti
'nin adaletine güvenerek geldim. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz." dedi. Anne
Leyla Yaşar da cezayı yeterli bulmadığını, kararın vicdanları yaraladığını ifade ederek "Adalet yerini bulsun. Benim oğlumun hayalleri toprak oldu. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Gerekirse evimi satıp Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısının önünde yatacağım, çocuğumun hakkını ölene kadar arayacağım." diye konuştu.
Yaşar ailesinin avukatı Özge Özbağcı Atay da yerel mahkemenin "basit taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiğini aktardı.
Yargı yolunun tükenmediğini belirten Atay, "Bir üst mahkemeye bu durumu taşıyacağız. Anne babanın acısı çok büyük, bunu tarif etmenin imkanı yoktur. Kararı İstinaf Mahkemesine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Antalya-Burdur kara yolu Karapınar
köyünde 26 Temmuz 2018'de Muhammed Abay (27) idaresindeki 20 ABY 86 plakalı otomobil, Tamer Yaşar'ın (22) emniyet şeridinde kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarpmış, kazada Uşak Üniversitesi
Bankacılık ve Finans Bölümü son sınıfta okuyan Tamer Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.