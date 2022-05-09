Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı

09.05.2022 16:33
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı

ANTALYA'da çarptığı motosikletteki Zozan Gönel'in (25) ölümüne, arkadaşı Serdar Başak'ın (29) yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Görkem Sabri Şak (21), tutuklandı.

ANTALYA'da çarptığı motosikletteki Zozan Gönel'in (25) ölümüne, arkadaşı Serdar Başak'ın (29) yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Görkem Sabri Şak (21), tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Görkem Sabri Şak yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosiklet, yaklaşık 100 metre sürüklenip alev aldı, Serdar Başak ve yanındaki kız arkadaşı Zozan Gönel ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan motosiklet çevredekiler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Başak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'KATİL OLDUM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜKendisi de hafif yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Şak kaza yerinde, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü. Görkem Sabri Şak, ambulanstaki müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Şak'ın yapılan kontrollerinde 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Görkem Sabri Şak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zozan Gönel'in cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınıp toprağa verildi. Serdar Başak'ın tedavisinin hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.


Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı
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Otomobil, Göksu, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika


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