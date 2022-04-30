Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi - Son Dakika
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Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi

30.04.2022 23:06
Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi

Şanlıurfa'da parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarında oluşan grup, sık sık ölümlü trafik kazalarının yaşandığı Şanlıurfa-Gaziantep karayoluna yaptıkları açıklama ile dikkat çekti.

Şanlıurfa'da parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarında oluşan grup, sık sık ölümlü trafik kazalarının yaşandığı Şanlıurfa- Gaziantep karayoluna yaptıkları açıklama ile dikkat çekti.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda sık sık yaşanan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekildi. Parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarında oluşan grup, kazaların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde toplandı. Bir süre Suruç istikametine doğru yürüyen grup, daha sonra Suruç ilçesinde açıklamada bulundu.

Grup adına yapılan açıklamada, "Yaklaşık 80 kilometrelik bir alan olan Birecik ve özellikle Suruç ile Şanlıurfa yolu arasındaki 25 kilometrelik E-400 yolunda sıklıkla yaşanan trafik kazalarının bir çoğu ne yazık ki can kaybıyla sonuçlanıyor. Son olarak gazeteci Fehmi Kaplan ve arkadaşı Halil Öz hayatını kaybetmiştir. Ne yazık ki Suruç, Şanlıurfa yolu risk olmakla beraber kapanması güç olan yaralara meydan vermeye devam ediyor. Ben bütün siyasi parti başkanlarımla görüştüm. Hepsini davet ettik. Bizim amacımız burada siyaset yapmak değil. Şanlıurfalıların, Suruçluların ve tüm vatandaşların can güvenliğini sağlamak. Güvenli bir şekilde seyahat yapmalarını sağlamak. 11 yıldır yatırıma alınmış. Biz 11 yıl daha bekleyemeyiz. Hatta 1 ay bile fazla" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi
Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi
Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi
Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi

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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Şanlıurfa, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü kazaların yaşandığı yola dikkat çekildi - Son Dakika


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