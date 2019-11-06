Son Dakika Haberleri: Ölümlü kazanın ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu
Son Dakika Güncel Ölümlü kazanın ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu

Ölümlü kazanın ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu.

Ölümlü kazanın ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından sürücünün avukatı açıklamada bulundu.


Olay geçtiğimiz hafta Kahraman K.'nın kullandığı otomobilin çarptığı Aziz Ök, kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kahraman K'nın avukatı İshak Yılmaz, kazanın meydana geldiği yer ve kazanın oluş şekliyle ilgili açıklamada bulundu.


Avukat Yılmaz, "Müvekkilim mahkemede kaza yerinden kaçmadığını, aksine karanlık ve yaya geçidi olmayan bir yerde, bir şeye çarptıklarını fark ettikten sonra yanındaki iki kişiyle birlikte araçtan inerek etrafı kontrol ettiklerini ve dubaya çarptıklarını zannederek olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir. Eğer kaza yerinden kaçsa idi, kentin girişindeki kameraları ve polis güvenlik noktasına doğru gitmezdi. Kazanın meydana geldiği yer tamamen bariyerlerle kaplı ve yaya geçidi bulunmayan bir noktadır" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman Gölbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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