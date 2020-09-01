Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Elveren'e (72), otomobil çarptı. Elveren olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları ve mahalle halkı, aynı bölgede daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini ve uyarılarına rağmen önlem alınmadığını belirterek, yolu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Neşetiye mahallesi girişinde meydana geldi. Kahvehaneden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen Nevzat Elveren'e, İncirliova istikametine giden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan Mehmet Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil hızla çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Elveren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden ve 10 çocuk babası olduğu öğrenilen Nevzat Elveren'in cenazesi Cumhuriyet Savcısınının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.