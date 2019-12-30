Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde otomobilin 2 öğrenciye çarpması sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı, System.String[]

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde otomobilin 2 öğrenciye çarpması sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.


Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi Hasan Aydoğdu Parkı önünde meydana gelen kazada 8 yaşındaki Yenimahalle İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi Muhammed Eren Ölbeci (8) hayatını kaybetti. Kaza sonrası öğrencinin yakınları ve mahalle sakinleri cenaze töreninin ardından yolu trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri aynı noktada birçok kazanın meydana geldiğini belirterek, başka kazalar olmaması için kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.


Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, Alevi Kanaat Önderi Dedesi Garip Bozkurt başta olmak üzere çok sayıda kişi basın açıklamasına katıldı.


Vatandaşların taleplerini dile getirdiği basın açıklamasında konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, "Bu kavşağa daha önceden sinyalizasyon yapılması için dilekçe verdik ancak dilekçemiz olumlu karşılanmamıştı. Fakat daha sonra sık sık kazalar olmaya devam edince dilekçemizi yeniledik. Dilekçemizi İl Trafik Komisyon olumlu bulundu. Sinyalizasyon yapılacağını bize belirttiler" dedi.


Alevi Kanaat Önderi Dedesi Garip Bozkurt ise konuşmasında, yoldaki eksikliğin herkes tarafından görüldüğünü ve en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.


Kalabalığın dağılmasının ardından belediye ekipleri görüş mesafesini engelleyen ağaçları yerinden sökerek, sinyalizasyon yapılması için çalışmalara başladı. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Yenimahalle, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Ankara'da EGO otobüsüyle çarpışan otobüste sürücü yaralandı Kahramanmaraş otomobil sulama kanalına uçtu; sürücü yaralı Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
20:34 Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Son Dakika
20:33 Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika
20:33 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]