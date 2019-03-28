Son Dakika Haberleri: Ölümlü Kazanın Davasında Sürücüler Birbirini Suçladı

Ölümlü Kazanın Davasında Sürücüler Birbirini Suçladı

28 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bahar Öztürk'ün (29) hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı.

Ölümlü Kazanın Davasında Sürücüler Birbirini Suçladı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bahar Öztürk'ün (29) hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Duruşmada her iki sürücü de suçsuz olduklarını iddia ederek birbirlerini suçladı.

Turan Mahallesi Altınyol Caddesi'nde 2017 yılında meydana gelen kazada Konak'tan Karşıyaka yönüne giden Şahin Gürcü (31), yönetimindeki 35 KCZ 74 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince önünde giden Fatma Zuhal Tanrıverdi (43) yönetimindeki 35 YE 471 plakalı otomobile çarptı. Savrulup yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp durabilen otomobilin sürücüsü Şahin Gürcü ile yanında bulunan nişanlısı Bahar Öztürk yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bahar Öztürk yaşamını yitirdi. Kazadan sonra her iki sürücü için de 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlarından dava açıldı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Fatma Zuhal Tanrıverdi, Şahin Gürcü, olayda yaşamını yitiren Bahar Öztürk'ün yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan sanık Fatma Zuhal Tanrıverdi, kazayı fark etmediğini belirterek, "Kaza günü Bornova'dan Karşıyaka yönüne 60 kilometre hızla seyir halindeyken orta şeritten en sağ şeride geçmek için dikiz aynasından arkaya baktım. Yolun boş olduğunu görünce sağ şeride geçtim. Bir süre sonra arkamdan bir çarpma sesi duydum. Şerit değiştirmeyi ani bir şekilde yapmadım. Ses yüzünden ileride durduk. Eşim araçtan indi ve arkaya baktığında bir kaza olduğunu, araçların durduğunu söyledi. Kendi aracımızda da hasar vardı. Sonradan diğer aracın sürücüsünün makas atarak ilerlediğini öğrendim. Benim kusurum yok. Ben kimseye çarpmadım, önüne geçmedim. Ölümlü bir kazanın içinde olmaktan üzüntü duyuyorum, pişmanım" dedi.

'NİŞANLIMI KAYBETTİM'

Daha sonra ifade veren müşteki sanık Şahin Gürcü, Tanrıverdi'nin kendisine çarptığını iddia ederek, "Ben de olay günü aynı yöne seyir halindeydim. En sağ şeritte 90 kilometre hızla giderken Fatma Zuhal Tanrıverdi'nin aracı benim sol ön tarafıma çarptı. Sonra direksiyon hakimiyetimi yitirdim ve kaza gerçekleşti. Kazada nişanlımı kaybettim. Karşı taraf baş sağlığı bile dilemedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

İzmir, Bahar Öztürk, Güncel
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