Feci kazada araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti! Kazanın sorumlusu olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Feci kazada araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti! Kazanın sorumlusu olay yerinden kaçtı

22.12.2022 14:28

Uşak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Kazaya karışan araç sürücülerinden birisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Yılmaz Avcı (38) idaresindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Kuzey Çevre Yolu - Şehit Feridun Alabaş Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Avcı ve yanındaki karısı Özlem Avcı (42) araçtan fırlarken, ışık ihlali yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsü ve araçtaki bir kişi kaza sonrası olay yerinden koşarak uzaklaştı.

ARAÇTAN FIRLAYAN KADIN ÖLDÜ

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken kocası Yılmaz Avcı, diğer araçtaki Mehmet Fatih Görcaner (39) ve Onur Ersoy sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçtan fırlayan Yılmaz Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçtan fırlayan kadın feci şekilde can verdi! Kazanın sorumlusu koşarak kayıplara karıştı

IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Özlem Avcı'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlattı. Sürücüsünün kayıplara karıştığı aracın ışık ihlali yaptığı tespit edilen kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Araçtan fırlayan kadın feci şekilde can verdi! Kazanın sorumlusu koşarak kayıplara karıştı
Araçtan fırlayan kadın feci şekilde can verdi! Kazanın sorumlusu koşarak kayıplara karıştı
Araçtan fırlayan kadın feci şekilde can verdi! Kazanın sorumlusu koşarak kayıplara karıştı
Kaynak: İHA
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Özlem Avcı, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti! Kazanın sorumlusu olay yerinden kaçtı - Son Dakika

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