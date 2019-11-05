Son Dakika Haberleri: Ölümlü kazaya karışan sürücü 200 motosiklet incelenerek yakalandı
Son Dakika Güncel Ölümlü kazaya karışan sürücü 200 motosiklet incelenerek yakalandı

Ölümlü kazaya karışan sürücü 200 motosiklet incelenerek yakalandı

6 saat önce

Adana'da motosikletiyle yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, polisin "titiz" çalışmasıyla gözaltına alındı.

Adana'da motosikletiyle yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, polisin "titiz" çalışmasıyla gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 17 Eylül'de 77 yaşındaki Fatma Demir, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, kazadan 19 gün sonra hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faili meçhul kalmaması için Asayiş Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Demir'e çarptıktan sonra kaza yerinden ayrılan sürücünün 50'li yaşlarda ve beyaz saçlı olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmayla bölgede 200 kayıtlı motosikletin bulunduğunu tespit eden polis, tescil kayıtları doğrultusunda eşkale uygun sürücüler üzerinde araştırma yaptı. Tarife uyan Medeni G. (56) gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde, kaza sonrası olay yerinde beklediğini, yaralının hastaneye götürülmesiyle kendisinin de bölgeden ayrıldığını, kadının yaşamını yitirdiğinden haberinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Ölümlü kazaya karışan sürücü 200 motosiklet incelenerek yakalandı

Yüreğir, Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:01 Kaynak: AA
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