Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandılar - Son Dakika
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Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandılar

31.03.2022 12:38
Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandılar

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli araç, jandarmanın dikkati sayesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda dinlenme tesislerinde yakalandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli araç, jandarmanın dikkati sayesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda dinlenme tesislerinde yakalandı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda meydana gelen trafik kazası ihbarı sonrasında bölgeye giden ekipler 06 CUS 792 plakalı aracın kazaya karıştığını ve 58 yaşındaki sürücüsü Haydar Ortakçı'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemeler neticesinde yol kenarında toprak zeminde farklı bir araca ait parçalar bulundu. Kazaya karışan farklı bir aracın olay yerinden kaçtığı değerlendirerek harekete geçen jandarma ekipleri, incelemeler üzerine aracın Kuzey Marmara Otoyoluna girdiğini tespit etti.

Şüpheli aracın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik ekipleriyle yapılan koordine neticesinde kaçtığı değerlendirilen araç, akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisi alanında yakalandı. Araç içerisinde bulunan E.Ş. (30) ve E.Y. (29) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya karıştığı değerlendirilen ve hasarlı olan araç ise incelenmek üzere Hendek Yediemin otoparkına çekildi. - SAKARYA

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TEM Otoyolu, Marmara, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandılar - Son Dakika


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