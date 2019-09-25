Son Dakika Haberleri: Ölümlü kazaya sebep olan römorku park eden tutuklandı
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Ölümlü kazaya sebep olan römorku park eden tutuklandı

26 dakika önce

Samsun'da motosikletiyle seyir halindeyken park halinde olan traktör römorkuna çarptığı kazada hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili römorku park eden tutuklandı.

Ölümlü kazaya sebep olan römorku park eden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da motosikletiyle seyir halindeyken park halinde olan traktör römorkuna çarptığı kazada hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili römorku park eden tutuklandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kahyalı Mahallesi'nin Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 21 yaşındaki Burhan Karaca, park halindeki traktör römorkuna çarptı. Kazada ağır yaralanan Burhan Karaca kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.


Mısır tarlasında çalışırken traktörle getirdiği römorku park edip traktörünü kaza yerinden götüren Bahri T.(55), ölümlü kazaya sebep olduğu gerekçesiyle Tekkeköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Bahri T., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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