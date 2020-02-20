Ölümlü paraşüt kazasında bilirkişi raporu: Doğal afet kaynaklı - Son Dakika

ANTALYA'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Raporda tutuksuz sanıklar su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez'in kusurlarının olmadığı, doğal afet kaynaklı kaza olduğu kaydedildi.

Olay, geçen yıl 14 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rusya uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, annesi Tatyana Mitrofanov tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sirek ile Çürümez, yargılandıkları 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ İ?RAPORU AÇIKLANDI

Tutuksuz sanıklar Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada makine mühendisi, meteoroloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor okundu. Raporda, halata ait teknik verilerin ve sertifika özelliklerinin yeterli olduğu vurgulandı. Kaza anında paraşütte olan maktul ve müştekinin toplam ağırlıklarının 53 ve 93 kilo olduğuna dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

"Kullanılan halat yeni satın alınmıştır. Vinç ise fatura bilgilerinden anlaşılacağı üzere yeni vinçtir ve 1 yıl dolmadan periyodik muayene ve kontrolünün yönetmelikler gereği zorunlu değildir. Ayrıca, teknede kullanılan halat, paraşüt, trapez ve diğer ekipmanlar kurallara uygun ve sertifikalıdır. Aniden çıkan ve şiddetini artıran ve yönünü değiştiren rüzgar karşısında kaptanın halatı geri toplama gayreti göstermesine rağmen, halatın yüksek rüzgar etkisi ile kopması sonucu şahısların gökyüzüne yükseldikleri ve rüzgarın etkisi ile savruldukları, otel bahçesindeki ağaçlara çarparak durdukları olayın doğal afetten kaynaklı bir kaza olduğu, sanıkların bu olayda bir kusurunun bulunmadığı görüş ve kanaatin varılmıştır."

Sanıklar ve avukatları, bilirkişi raporuna diyecekleri olmadığını belirtirken, şikayetçi avukatları ise yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, yeniden rapor düzenlenmesi için dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Gemi Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerindeki öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi kuruluna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.