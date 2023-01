ÖLÜMLÜ SKUTER KAZASINDA, 'İTME' İDDİASI

ADANA'da geçen yıl arkadaşı Esen Keskin'in (15) hayatını kaybettiği skuter kazasında ağır yaralanan Alperen Efe Kadiroğlu (15), kazadan önce B.Y. (16) isimli arkadaşlarının skuterin arkasına üçüncü kişi olarak bindiğini ve uyarmaları üzerine inerken de kendilerini ittiği için hızlanarak kaldırımdan yola çıktıklarını, ardından da otomobil çarptığını öne sürdü.

Adana'da geçen yıl 7 Ekim'de Alperen Efe Kadiroğlu ve Esen Keskin'in yolculuk yaptığı skutere, alkollü sürücü Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobiliyle çarptı. Kazada ağır yaralanan iki arkadaştan Esen Keskin, tedavisinin 81'inci gününde hayatını kaybetti. Kaza sırasında 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan Türkmenoğlu ise 1 ay sonra tahliye edildi. Kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Alperen Efe Kadiroğlu'nun bilinci, kazadan 41 gün sonra açıldı ancak hafıza kaybı yaşadı. Tedavisi devam eden Alperen Efe'nin hafızası, ailesi ve doktorlarının yoğun çabasıyla yerine gelmeye başladı. İlerleyen günlerde kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Alperen Efe'nin polis tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

KÖTÜ ARKADAŞ YÜZÜNDEN BU HALDEYİM

Fizik tedavisi devam eden ve üroloji ameliyatına hazırlanan Alperen Efe Kadiroğlu, yaşadıklarını anlattı. Kaza günü arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktığını söyleyen Kadiroğlu, Esen ile kiralayıp bindikleri skuterde B.Y. isimli arkadaşları tarafından itildikleri için hızlanarak kaldırımdan yola çıktıklarını öne sürdü. Kadiroğlu, 'Kaza günü arkadaşlarımızla sabahlayıp eğlenecektik. İlk başta istememiştim ama ısrar ettikleri için kıramadım. Sokakta 5 kişilik arkadaş grubumuzla eve doğru yürürken bazı arkadaşlarım otostop çekmeyi önerdi. Ben de otostop çekmeyeceğimi söyledim. Esen ile skuter kiraladık. Daha sonra arkamıza üçüncü kişi olarak B.Y. bindi. İnmesini söyledim. B.Y. skuterden aşağıya atladı. Atlarken de bizi itti. İtme nedeniyle skuter hızlandı ve kaldırımdan yola girdik. Sonra birden araba çarptı. Kötü arkadaş yüzünden bu haldeyim dedi.

TEDAVİSİ TAMAMLANINCA İFADE VERECEK

Alperen Efe'nin babası Ziya Kadiroğlu ise oğlunun tedavisinin tamamlanmaması nedeniyle kazayla ilgili henüz ifade vermediğini ancak yapacakları şikayetin ardından olayın araştırılacağını ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde gerçeğin aydınlatılabileceğini belirtti. Kazadan sonra büyük zorluklar yaşadıklarını vurgulayan Ziya Kadiroğlu, 'Kaza sonrası ihtiyaçlarını bile karşılayamıyordu. Tekrar bebek gibi yürümeyi, yutkunmayı, konuşmayı öğrendi. Çok fazla ameliyatlar geçirdi. Soruşturma devam ediyor ancak otomobil sürücüsü 1 ay tutuklu kaldı sonra tahliye oldu. Savcılık daha iddianameyi hazırlamadı, dosya açılmadı. Skuter, üzerinde en kolay ölebildiğiniz, trafikteki en tehlikeli araç. Bunlar ölüm makinesi ve her geçen gün yaygınlaşıyor. Önlemler alınmadığı sürece daha onlarca, yüzlerce can kaybına yol açabilir, insanlar felç kalabilir. Alperen Efe'nin arkadaşı Esen öldü, oğlum hala yaşam savaşı veriyor. Biz buz dağının görünen yüzüyüz. Bir de görünmeyen yüzü var. Sokaklarda önlem alınmadığı sürece acaba yarın kimi yanacak, hangi ailenin ocağına ateş düşecek Fiziki şartlar uygun değil, yolumuz yok, altyapı şartları uygun değil ama sürekli çoğalıyor skuterlerö ifadelerini kullandı.