Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan ölümlü kazanın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi kavşağında 8 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kavşaktan ana yola giren ve şerit değiştiren otomobile gelen cipin çarpma anı yer alıyor.

Olay

Gebze'den Giresun'a giden Züftü Kaya (32) yönetimindeki 34 FD 2282 plakalı cip, Sanayi Kavşağı'nda Hasan Aktaş'ın (78) kullandığı 05 KE 336 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, cip sürücüsünün eşi Kıymet (28), oğlu Selahaddin Eyüp (3), yeğeni Onur (14) ve amcasının eşi Muteber Kaya (40) ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Aşır Arduç yaralanmış, Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Hasan Aktaş ile Aşır Arduç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.