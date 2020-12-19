Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında - Son Dakika

Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

19.12.2020 03:04
Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, İ.E.K. (15) idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıktaki Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile çarpmış, kaza sonrası ağır yaralanan Sular, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan genç kız sürücü İ.E.K ise tutuklanmıştı.

MOBESE'ye yansıyan kazanın görüntülerinde, araçlar kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen İ.E.K'nin kullandığı otomobil, iki otomobile çarparak daha sonra da bir ağaca çarparak durabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

Kahramanmaraş, Otomobil, MOBESE, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında - Son Dakika


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