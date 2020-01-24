Ölümlü trafik kazası sanığına, 24 taksitli 15 bin 200 TL ceza - Son Dakika

ANTALYA'da, otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen arkadaşlara çarparak, Engin Ustali'nin (24) ölümüne, Ezgi Nur Tezgi'nin de yaralanmasına neden olan sürücü Adil H., 24 taksitle ödenmek üzere 15 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 8 Temmuz 2018 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan aşçı Engin Ustali ve arkadaşı Esra Nur Tezgi'ye, Adil H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Ustali ve Tezgi, özel hastanede tedaviye alındı. Hafif yaralı Tezgi taburcu edilirken, Engin Ustali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Adil H., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Adil H. ile ölen Engin Ustali'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, kazada tali kusurlu olduğunun belirlendiğini bildirerek, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa üzerine söz verilen ölen Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali, "Sanık olay günü hatalı şekilde karşı şeride geçerek, kardeşimin ölümüne neden olmuştur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Başka canları da yakmasın, ehliyeti de elinden alınsın" dedi. Anne Nuray Ustali de evladını elinden alan sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini belirterek, "Bizim ciğerimizi yaktı, başkalarının ciğerini yakmasın" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından da indirim yaparak 2 yıl 1 aya düşürdü. Cezayı daha sonra 15 bin 200 TL adli para cezasına çevirip, 24 taksitle ödenmesine hükmetti. Ayrıca, sanığın ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

Duruşma sonunda Engin Ustali'nin yakınları, karara isyan etti.