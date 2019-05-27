Son Dakika Haberleri: Ölümlü trafik kazası sanığına 8 yıl 4 ay hapis

Ölümlü trafik kazası sanığına 8 yıl 4 ay hapis

4 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan minibüs şoförü 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölümlü trafik kazası sanığına 8 yıl 4 ay hapis, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan minibüs şoförü 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Çataltaş, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan rapora göre sanığın trafik kazasında asli kusurlu olduğu belirtildi.
Son sözü sorulan sanık, olayın bir kaza olduğunu belirterek, üzgün olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Çataltaş'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın ehliyetinin 2 yıl süreyle alınmasına hükmedildi.
Mehmet Çatalbaş idaresindeki 03 EV 023 plakalı minibüs, 10 Mayıs 2018'de Göynük Mahallesi D-400 karayolunda otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı midibüsle çarpışmıştı. Kazada 3 otel personeli hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:48 Kaynak: AA
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