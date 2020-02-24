Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika

Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı, System.String[]

Karabük'te karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Yusuf M. idaresindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Yunus B. idaresindeki otomobile daha sonrada yayaya çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmıştı.


Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen sürücü Yusuf M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karabük evinin çatı katında kendini asarak intihar etti
17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]