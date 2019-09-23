Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 16'lık azalma

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin son 4 yılın ilk 8 aylık dönemleri karşılaştırıldı. Söz konusu kazalarda en düşük seviye bu yılın Ocak-Ağustos döneminde görüldü.



Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayılarında azalış görüldü. Trafik kazalarında son dönemde görülen azalışta devreye alınan yeni ve güvenli yollar etkili olurken kıtalararası yolculukları dakikalara indiren Marmaray, gibi toplu ulaşım seçenekleri de sürücüleri kazalardan uzak tuttu. Ayrıca 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki yoğunluğu azaltan Yavuz Sultan Köprüsü ve Avrasya Tüneli de trafik kazalarının önüne geçti.



Bu yıl ölümlü kazalardaki azalış yüzde 16 oldu



Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalma gösterdi. Aynı dönemde; kaza yerinde yaşanan ölüm sayısı da yüzde 30 düştü. 2019 yılının ilk 8 ayında ölümlü ve yaralanmalı toplamda 108 bin 242 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bin 644 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 187 bin 332 kişi yaralandı.



2018 yılının ilk 8 ayında ise ölümlü ve yaralanmalı toplamda 129 bin 844 trafik kazası yaşanırken, bu kazalarda 2 bin 379 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 216 bin 544 kişi de yaralandı. Yıl genelinde ise toplam 428 bin 311 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi ise yaralandı.



Geçtiğimiz yıllara bakıldığında; 2017 yılının ilk 8 ayında ölümlü ve yaralanmalı toplamda 120 bin 651 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 354 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 199 bin 704 kişi yaralandı. 2017 yılı genelinde toplam 410 bin 612 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybederken 300 bin 383 kişi ise yaralandı.



2016 yılının ilk 8 aylık döneminde ise ölümlü ve yaralanmalı toplamda 123 bin 127 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 bin 360 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 202 bin 457 kişi yaralandı. 2016 yılı genelinde ise toplamda ise 413 bin 167 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda da 7 bin 300 kişi hayatını kaybederken 303 bin 812 kişi ise yaralandı. - İSTANBUL